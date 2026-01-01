Бедствено положение в части от страната заради проливните дъждове. Евакуирани са хора на места, наводнени са къщи и някои пътища са блокирани.

Няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната. Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

Обстановката е динамична, но постепенно се нормализира. По информация от Министерството на енергетиката, няма населени места без ток.

95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна.

След проливните дъждове най-сериозна е обстановката в областите Габрово и Велико Търново.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди на екипите на ведомството и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) да следят в реално време ситуацията след интензивните валежи в областите Габрово и Велико Търново и да осъществяват постоянна координация с местните власти, съобщиха във Фейсбук от екоминистерството.

Осъществен е постоянен контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Експерти на БДДР и областната администрация проверяват на място във Велико Търново. Представители на БДДР са в Габрово и Севлиево, където по предварителна информация ситуацията остава най-тежка, а валежите продължават. Представител на дирекцията ще участва в заседанието на Областния щаб в Габрово.

Вижте каква е обстановката по области:

Велико Търново

Обявиха бедствено положение за Велико Търново и общината, има евакуирани (СНИМКИ)

Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. Река Янтра е навлязла в пика на нивото си - 7.24 метра. Има бедстващи хора. Залети са някои от най-ниските части - ул. "Григорий Цамблак" и улици в кв. "Асенов".

Евакуирана е възрастна жена от улица "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора", написа още кметът. Там Янтра е излезла от коритото си и заляла част от улицата. Евакуирани са двама души от Пушево и още четирима жители на Дебелец.

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) с две високопроходими машини се включиха тази нощ в действията в помощ на населението от град Велико Търново. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра. След временно подобряване на обстановката и спадане на нивото на реката екипите са изтеглени, като остават в готовност за последващи действия.

Отменям празничната програма във Велико Търново за 24 май, написа още кметът. "Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача! Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това", написа той.

"Поводи за празници ще има достатъчно занапред. Важни сега са хората! Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането!", пише още Панов.

В Горна Оряховица се отменя празничното шествие по повод 24 май, с участието на деца и ученици от цялата община, учители, просветни и културни дейци, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Решението е превантивно, заради сигурността на децата, както и по-голямо спокойствие за родителите, във връзка с усложнената след проливните валежи обстановка.

Сутрешното шествие е единственото събитие, което отпада от предвидените прояви за 24 май. По предварително обявената програма, в Изложбени зали „Недялко Каранешев“ ще се състои връчването на наградите „Млада Горна Оряховица“, които се присъждат за изключителни постижения на горнооряховски ученици. В изложбените зали ще се проведе и традиционната среща на кмета с културните и просветни дейци. Както е планирано, на площад „Георги Измирлиев“ ще има и церемония по тържественото изпращане на абитуриентите от училищата в общината.

Със заповед на кмета на Община Горна Оряховица Николай Рашков е обявено бедствено положение за територията на град Долна Оряховица и село Първомайци, съобщиха от общинската администрация. То е в сила до неговата отмяна, но не повече от седмица.

Рано сутринта в събота са предприети неотложни възстановителни работи в засегнатите участъци – Александровския мост на главния път Горна Оряховица – село Първомайци над река Янтра, както и по улиците „Бузлуджа“, „Червен бряг“ и „Сан Стефано“ в град Долна Оряховица. Дейностите са насочени към възстановяване на движението и отстраняване на последиците от бедствието и предотвратяване на щети.

Всички сили и средства от общински структури, фирми и други юридически лица, ангажирани по искане на кмета, работят под негово ръководство до пълното възстановяване на нормалните условия.

Екипи със специализирана техника са премахнали натрупания дървен материал под и пред сводовете на Александровския мост, с цел осигуряване на проводимост на водата по течението на река Янтра и предпазване от наводнение в село Първомайци.

Бедствено положение на територията на селата Драгижево и Добри дял обяви кметът на община Лясковец Васил Христов. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация на сайта си.

Мерките са с цел предотвратяване и овладяване на последствията в районите, засегнати от обилните валежи от дъжд, придружени от силен вятър, с цел недопускане на загуби на човешки животи, и/или увреждане на здравето на хората, както и значителни последици за околната среда, свързани със замърсяването на почвите и водите.

Въвежда се в действие Общинския план за защита при бедствия в частта „План за защита при наводнения“ възникнали на територията на община Лясковец, като се задества и щабът за изпълнението му.

Кметът разпореди да се активира привличането и участието на Доброволно формирование ВТ-44-01 за подпомагане дейностите по овладяване и преодоляване на последиците от бедствието, съобразно възникналата обстановка и поставените задачи. Формированието ще действа съвместно с Pайонната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Горна Оряховица.

Към 15:30 часа обстановката на територията на РДПБЗН Велико Търново се нормализира поради отичане на падналите водни количества, съобщиха от МВР.

Работещите екипи на места с наводнения са 7, към момента се отработват се 18 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка /отводнявания, паднали дървета и опасни предмети, наводнени сгради и пътни участъци, пострадали граждани, населени места без достъп. Евакуирани са 6 души.

Екипи на районната служба следят непрекъснато нивата на реките и язовирите в областта.

Ловеч

От МВР съобщиха, че са получени 32 сигнала за населени места на територията на област Ловеч.

Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски.

Отменя се и днешното посещение на президента Илияна Йотова в Априлци. Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си в следствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопалнинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

Най-важно е да спасим мостовете, каза кметът на Априлци.

В старопланинската община беше обявено частично бедствено положение, след като през изминалото денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима.

Към момента в Общината няма затруднения с електро и водоподаването. Разчистени са две свличания на земна маса по пътя до хижа "Плевен", където в момента има неизвестен брой туристи.

Сериозна е била ситуацията и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до под мишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.

Наводнени са отделни части от улици, мазета и дворове в Орешак и Черни Осъм. Залят е обходният път в Орешак, който се ползва по време на Орешашкия панаир. Има изнесена земна маса от дерета на републиканския път в района на Шипково, където вече работи техника на Агенция пътна инфраструктура и отделни проблеми в с. Терзийско и махала „Зеленика” на Бели Осъм. Останалата улична и пътна мрежа в общината е без проблеми за преминаване. В по-голямата част от общината продължава да вали.

На места в Тетевенско има залети дворове вследствие на продължителните валежи, но няма бедстващи хора и застрашени домове, съобщиха за БТА от общинската администрация. Има критична точка в квартал „Полатен“, където в момента се възстановява дигата, изградена при предишното наводнение.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е свикала извънредна среща на Щаба за защита при бедствия, на която са били обсъдени ситуацията и критичните точки във всяко населено място. Засега няма необходимост от обявяване на бедствено положение, но обстановката се следи постоянно, като се държи връзка с кметовете на населените места. Отговорните институции са в готовност за реакция при нужда.

На места обстановката в община Троян е тревожна и има нанесени щети заради интензивните валежи, каза кметът на Троян Донка Михайлова за БТА. Малко по-рано днес тя е свикала Общинския щаб за защита при бедствия. По думите ѝ е осъществена връзка с всички населени места в общината.

Тежко е пострадал индустриален имот в града. Наводнени са дворове и мазета на жилищни сгради в непосредствена близост до реката. Цялата налична техника на Общинско предприятие „Комунални услуги“, на ВиК „Стенето“ ЕООД, на Областно пътно управление и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Троян е на терен и работи по почистване на улици, пътища и дерета, допълни кметът.

По думите на Михайлова с предимство се работи по непроходимите улици. Има риск от временно спиране на водоподаването и от замътване на водата.

Членовете на щаба са в постоянен контакт и в готовност за реакция при необходимост. Нивото на реката спада, но не е ясно какво ще бъде състоянието ѝ след предстоящите валежи. До края на деня се очакват нови валежи, добави тя.

Габрово

Бедствено положение за цялата територия на област Габрово е обявено със заповед на областния управител заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта, съобщиха от областната администрация. Решението е взето след извънредно заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии, свикано от областния управител Кристина Сидорова. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „наводнения“, както и плановете за действие на структурите от Единната спасителна система. Разпоредени са мерки за непрекъснато наблюдение на водните обекти, ограничаване на достъпа до опасни участъци, регулиране на движението и координация между отговорните институции.

Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като с приоритет ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми. В Севлиево е разпоредено оповестяване на жителите в районите около река Росица чрез системата BG-ALERT и мобилни средства за предупреждение.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

„Всички действия, които са в правомощията ми като кмет, са предприети“, заяви кметът на града Таня Христова. По думите ѝ през нощта жителите в определените като критични зони на града са били предупредени чрез системата BG-Alert. Обявеното бедствено положение за част от територията на общината – районите около речните корита, притоците им, деретата и прилежащите терени, остава в сила до нормализиране на ситуацията.

В област Габрово са получени 36 сигнала, свързани с усложнената обстановка. Повечето вече са отработени. Към 17:00 ч. 7 екипа работят на места, за които са получени 9 сигнала за наводнения.

Най-сериозно е положението в град Севлиево – р. Росица е излязла от коритото и много къщи са наводнени. Живеещите в района се евакуират специализирани автомобили и лодка, като към момента те са около 16 души, съобщиха от МВР.

Получени са множество сигнали за наводнени сгради на територията на цялата област Габрово. Разпределени са екипи за оказване на помощ, отводняване и освобождаване на пътни платна от паднали дървета на територията на цялата област.

Севлиево

Поради обилни валежи и повишено ниво на реката през нощта са наводнени територии по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на Севлиево, съобщиха от Общината.

По информация на общинската управа на места водата достига до 1,20 метра. Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места. Съвместно с органите на реда и служители на пожарната е започнала евакуация на населението в засегнатите райони.

Уведомен е областният управител на Габровска област, като се очаква да бъде обявено бедствено положение, посочват от общинската администрация.

От общината призовават гражданите, които имат възможност, незабавно да напуснат жилищата си или при необходимост да потърсят съдействие на телефон 0675396112. Набират се и доброволци за подпомагане на изграждането на диги по речното корито.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщават, че пътят Габрово - Севлиево в района на "Чакала" е затворен заради наводнение.

Затворени пътища

Временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново – Габрово поради наводнен участък, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е по път I-5 през квартал "Чолаковци", Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Преустановено бе движението на влакове

Малко след 18:15 ч. в събота съобщиха, че влаковото движение в междугарието Трявна - Плачковци, както и през гара Дряново е възстановено. Аварийни екипи на НКЖИ продължават работа по разчистване на жп трасето Дряново - Царева ливада - Трявна.

Междувременно е възобновена продажбата на билети за пътувания в участъка Велико Търново – Плачковци – Велико Търново. За пътниците от засегнатите райони е осигурен алтернативен превоз в засегнатия от лошите условия участък.

Поради лоши метеорологични условия и обилни дъждове бе преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново - Царева ливада - Трявна - Плачковци.

В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път е паднала скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение.

Гара Дряново е била наводнена.

От 09:38 ч. бе преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднала скална маса.