С тържествена заря-проверка на площад „20 април“ в Панагюрище завършиха честванията по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. Вицепрезидентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част и произнесе слово пред събралите се граждани и гости.



„С преклонение Панагюрище пази паметта на Априлската епопея – дните на възторг и на съзнателна саможертва. Преди 150 години градът стана свободолюбивото сърце на българската революция и тайното съзаклятие, превърна се в столицата на Априлското въстание с мечтата за свобода, за свое Отечество, за равноправие“, заяви Йотова.

Държавният глава подчерта, че „всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество“, но Панагюрище има особено място като „столицата на въстанала България“. По думите ѝ именно тук през 1876 година „силно се чува гласът на българското възкресение“ и възродената традиция на българската държавност, а панагюрци се поздравявали с думите: „Честито ви царство! За много години!“.



„Само за 10 дни те почувстваха свободата, но този миг на надежда сякаш е бил цяла вечност“, отбеляза Йотова, като добави, че именно тогава „светът отново е отворил страниците на историята за българския народ“, за да бъдат записани имената на герои като Георги Бенковски, Панайот Волов, Георги Бобеков и Райна Княгиня. „Тези различни характери ги обединява България… Свързва ги чистият порив на волното българско сърце. Презряли смъртта, за да даряват свобода другиму“, посочи тя.

В словото си Йотова припомни и трагичната съдба на града: „Днес още помним образа на изпепеленото Панагюрище – на домове, училища, храмове, опожарени до основи, за да може да се възроди Панагюрище – още по-смело, по-силно и по-родолюбиво“.

Президентът призова към съхраняване на историческата памет и единство: „Нека да прокараме пръсти през тъканта на времето – страшно и величаво… да се съизмерим с нашите предци, да опитаме да разберем този до нас и да осъзнаем, че заедно можем повече“.

По-рано през деня Йотова участва и в останалите прояви от богатата програма в града, като подчерта активната роля на местната власт за отбелязването на годишнината. „Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза… Едно от първите е Панагюрище“, заяви тя.

Честванията събраха стотици хора и още веднъж припомниха значението на Априлското въстание като връх в националноосвободителната борба и морален ориентир за българското общество.