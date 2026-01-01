За измами с употребявани автомобили, внос от чужбина, предупреди националният омбудсман Велислава Делчева, съобщиха от пресцентъра на институцията. Тя настоява за конкретни и ефективни мерки.

По повод зачестилите жалби от граждани, пострадали при закупуване на автомобили втора ръка, внос от чужбина, омбудсманът се е обърнала към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев с искане за информация за предприетите мерки за превенция.

Сигналите до институцията очертават системен и повтарящ се проблем – български граждани купуват моторни превозни средства (МПС), които към момента на сделката са с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че същите автомобили са обявени за откраднати в международни и национални системи. МВР ги изземва, а добросъвестните купувачи понасят сериозни финансови загуби и тежки последици, се посочва в съобщението. Анализът показва, че автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България.

През 2025 г. у нас са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много са сигналите от Германия (193) и Нидерландия (120), като 269 автомобила вече са върнати на държавите, които са ги обявили за издирване. Това сочат данните от Министерството на вътрешните работи. Само от началото на 2026 г. са задържани още 113 издирвани МПС, като много от тях са били обект на лизинг или договори за наем.

В защита на правата на гражданите омбудсманът препоръчва повишено внимание при покупка на употребявани автомобили. Купувачите трябва да се насочват към утвърдени търговци с добра репутация и да избягват сделки на подозрително ниски цени. Задължително е в договорите да се вписва реалната стойност на сделката, за да може при проблем да се търси пълно обезщетение.

Необходимо е да се правят предварителни проверки в структурите на МВР дали автомобилът е обявен за издирване, както и да се изискват и внимателно да се проверяват всички оригинални документи за произход и регистрация.

От пресцентъра на институцията посочват, че ключова остава и проверката по VIN номер чрез официалните представителства на съответната марка за проследяване на историята и установяване дали автомобилът е бил обект на лизинг или наем. Изисква се особено внимание при автомобили от Германия и Нидерландия, откъдето идват най-много случаи. Препоръчва се още да не се правят авансови плащания преди приключване на всички проверки.

Десетки сигнали за измами при покупка на автомобили в Германия са постъпили през декември миналата година в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, припомня БТА.