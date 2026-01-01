Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес отговори с „Вероятно е“ на въпрос дали би обмислил изтеглянето на американските войски от Италия и Испания, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че наскоро той обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на броя на военните си в Германия.

Тръмп остро критикува съюзниците от НАТО, че не са изпратили своите военноморски сили, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, който беше затворен за глобално корабоплаване след началото на американско-израелската въздушна война срещу Иран на 28 февруари. Той също така заяви, че обмисля изтеглянето на САЩ от алианса.

Вътрешен имейл на Пентагона, за който Ройтерс съобщи миналата седмица, очертава варианти САЩ да накажат съюзниците от НАТО, които според тях не са подкрепили операциите на САЩ във войната с Иран, включително отстраняване на Испания от алианса. Тръмп, който обсъди възможността за „изтегляне на някои американски войски от Европа“ по-рано този месец, заяви в сряда, че администрацията му обмисля съкращения на американските сили в Германия и че решение „ще бъде взето скоро“.

Британският министър на отбраната: САЩ „са твърдо“ в НАТО

На настоящия въпрос дали сега би обмислил и изтеглянето на американските войски от Италия и Испания, две страни, които също бяха критично настроени към войната с Иран, Тръмп отговори: „Вероятно е. Гледайте, защо да не мога? Италия не ни е била от никаква помощ, а Испания е ужасна, абсолютно ужасна“.

Миналия месец Тръмп заплаши да наложи пълно търговско ембарго на САЩ срещу Испания, след като тя отказа да позволи на американските военни да използват базите ѝ за мисии, свързани с удари срещу Иран.

Към декември 2025 г. САЩ са имали малко над 68 000 военнослужещи на активна служба, постоянно разположени в задграничните бази в Европа. Повече от половината - около 36 400 - са базирани в Германия.