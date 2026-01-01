Британският военен министър Джон Хийли заяви днес, че САЩ „са твърдо" в НАТО, предаде Ройтерс.

Вчера агенцията съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е обсъждал варианта да изтегли някои от американските военни части, разположени в Европа.

Тръмп, който също така твърди, че Великобритания на практика "няма флот", разкритикува съюзниците за това, че не са се включили в действията му срещу Иран. В интервю за британския вестник "Телеграф" той заяви, че членството на САЩ в НАТО "вече дори не подлежи на преразглеждане". По думите му алиансът е "хартиен тигър"

„Америка е твърдо в НАТО - с ползи, както и с огромен принос. Трябва да направим повече. Ние сме и ще останем на европейска страна“, заяви Хийли по време на конференция за отбраната в Лондон.

Британският премиер Киър Стармър определи изказванията на Доналд Тръмп за изваждането на САЩ от НАТО като "шумотевица", предаде ДПА.

Стармър подчерта, че НАТО остава "най-ефективният военен съюз в историята", който е гарантирал сигурността на страните членки в продължение на десетилетия, и увери, че Лондон остава изцяло ангажиран с него. Той добави, че независимо от външния натиск и "шумотевицата" ще взема решения единствено в интерес на Великобритания.