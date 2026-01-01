Американският президент Доналд Тръмп определи съюзниците от НАТО като „страхливци“, тъй като не са откликнали на призива му за военна помощ срещу Иран с цел контрол на корабоплаването през Ормузкия проток.

„Без САЩ НАТО е хартиен тигър!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Той обвини съюзниците, че не са се включили в „борбата срещу ядрен Иран“, а сега се оплакват от високите цени на петрола.

„Толкова лесно е за тях, с толкова малък риск. СТРАХЛИВЦИ, ние ще помним!“, добави Тръмп, цитиран от АФП.

Шест страни ще съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток

В последните дни той отправя остри критики към Алианса, като изразява недоволство от липсата на ангажираност на съюзниците.

Въпреки това шест държави, сред които Великобритания, Франция, Германия и Япония, заявиха, че са готови да допринесат за усилията по осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, без да поемат конкретни ангажименти засега.

Конфликтът доведе до сериозни сътресения в глобалните доставки на енергия, след като Ислямската република блокира ключовия морски маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световния петрол и втечнен газ.