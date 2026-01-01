Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази мнение, че войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Нидерландецът каза това на фона на критики от страна на Вашингтон, че европейските съюзници не са взели участие в усилията на САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

Рюте направи изказването си след среща по-рано в Белия дом с американския лидер Доналд Тръмп.

В интервю за Си Ен Ен шефът на НАТО бе помолен да коментира дали войната в Иран е била тест за страните от НАТО и дали те са се провалили.

"Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", каза той пред американската новинарска телевизия.

Рюте добави, че е имал "честен и открит" разговор с Тръмп, в който републиканецът е изразил разочарованието си от съюзниците на САЩ.

Генералният секретар на алианса каза, че е изтъкнал пред Тръмп, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.