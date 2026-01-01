Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Тръмп също така отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Пекин получава 90% от петрола си от протока", каза държавният глава на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Китай, преди да направи визитата си.

"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.

По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.

Държавният глава на САЩ говори пред "Файненшъл таймс", след като американският финансов министър Скот Бесент се срещна с китайския вицепремиер Хъ Лифън в Париж, за да обсъдят с планираната среща на върха в Пекин.

Си покани Тръмп в Китай, когато двамата лидери се срещнаха в Южна Корея в края на октомври и постигнаха примирие в търговската и технологичната война между Вашингтон и Пекин. От китайска страна няма никакви признаци за желание визитата да бъде отлагана въпреки конфликта в Иран, който е основен доставчик на петрол за Китай, коментира "Файненшъл таймс".