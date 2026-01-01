Открита е процедура по прекратяване на пълномощията на кмета на село Караманци, община Минерални бани, Мюрен Ибрям, посочва в свое решение след заседание Общинската избирателна комисия в Минерални бани. Решението е публикувано на сайта на изборната администрация.

Процедурата е започната след сигнал от председателя на Общинския съвет в Минерални бани Сунай Хасан, в който излага обстоятелства, че кметът на кметство Караманци е положил клетва на 6 ноември 2023 г., към този момент той обаче е бил регистриран като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон.

В законоустановения едномесечен срок - до 6 декември, не са били предприети действия за прекратяване на дейността като едноличен търговец. Преустановяване на търговската дейност е извършено едва на 27 май 2025 г., като така се счита, че за този период Ибрям е бил в състояние на несъвместимост.

ОИК дава с решението си възможност на Мюрен Ибрям в тридневен срок от уведомяването му да представи възражение по подадения сигнал.

На местния вот на 29 октомври 2023 г. Ибрям бе единствен кандидат за кмет. Той спечели с 97,77% от гласовете, като останалите 2,23% от бюлетините бяха с отметка "Не подкрепям никого".