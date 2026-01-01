Възпоменателна пощенска картичка от кръщенето на княз Борис Търновски съхранява Държавният архив в Търговище. За ценния документ съобщават от институцията по повод навършените 130 години от преминаването на престолонаследника – бъдещият цар Борис ІІІ (1894-1943), към православната вяра.

Директорът на Държавния архив в Търговище Дияна Петрова отбеляза, че кръщаването на Борис ІІІ е паметно събитие в новата история на България. Това е исторически акт с важно политическо и държавно значение, както за укрепване на международното положение на младата държава, така и за подобряване отношенията на Княжество България с Руската империя, а същевременно е подкрепен и радостно приет от българското общество.

Част от фонда на Архива в Търговище e оригинална възпоменателна илюстрована пощенска картичка с графичен портрет на княз Борис Търновски. Тя е с размери девет на 14 см. На лицевата й страна има отпечатана марка с надпис: „Пощенска карта за вътрешна кореспонденция. Само адресът се пише на тая страна. 2 февруарий 1896 год.“, посочва Дияна Петрова.

Тя пояснява, че пощенската картичка е в сравнително добро състояние. Постъпила е в Държавния архив - Търговище през 1996 г. като дарение от Мукадес Заралиева, по баща Мустафова Хаджихюсеинова от Търговище, която е потомка на стар род, активно участвал в местния стопански, обществен и политически живот.

За ценния документът архивистите разказват по повод рубриката „Интересно в архивите“ – една от инициативите, посветени на 75-годишнината на държавните архиви в България. В друга тематична рубрика по същия повод – „Ценни книги в архивите“, екипът на Държавния архив в Търговище представи печатно издание на поемата „Горски пътник” на Георги Ст. Раковски от 1857 г. Най-ранният документ, съхраняван в Архива в Търговище, е цялостен превод на Библията на новобългарски език от 1871 г.