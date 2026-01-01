Моята мечта е денят на Априлското въстание да се превърне в официален празник на България. Това каза служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в Клисура в словото си по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. Той прие почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада на площад „20 април“ в града. Десетки жители и гости на Клисура присъстваха на тържествения митинг-заря по повод годишнината.

Ще се появи ли нов официален празник в България?

По думите на Сергей Игнатов българите заслужават да имат такъв официален празник, защото чрез спомена за Априлското въстание се отдава почит на националния героизъм и саможертва, на "всички тези наши предци, които съвсем осъзнато, по собствено желание, се разпънаха на кръста, за да възкръсне България".

Министърът подчерта, че в този исторически акт не става дума за намеса на външни сили, а за израз на вътрешната воля на народа. „И тук няма намеси на велики сили. Ето защо заслужаваме да имаме празник, в който сме изразили своето желание да бъдем свободни, да поставим началото на новата българска държава“, допълни той.

Според него въстаниците могат да се разглеждат и като предшественици на българската армия. Те „всъщност са първообразът на тази любима на целия български народ българска войска, с която всички се гордеем“, заяви министърът.

Той посочи още, че именно събитията от 1876 г. проправят пътя към Освобождението. „Благодарение на Априлското въстание се случва 3 март“, каза проф. Игнатов. По думите му става въпрос и за дълбоко духовно преобразяване на нацията.

Изтъкна, че въстанието е велико събитие, благодарение на което се ражда съвременната българска държава и звучат победоносните песни на българската войска. „Ето защо аз смятам, че Априлското въстание заслужава да бъде отбелязвано с официален празник и мога да се отчета - ние сме написали проектозакон, който в момента се намира на обсъждане и като изтече срокът, би трябвало да бъде внесен в Министерски съвет, а след това и в Народното събрание. Смятам, че е изключително важно, особено за нашите деца и за нашите внуци“, посочи служебният министър.

Акцентира и върху ролята на младите като носители на историческата памет. „Младите хора са факел, който трябва да бъде запален“, заяви той и посочи, че „няма по-важен огън от патриотичния огън, който се е разгорял някога в Априлската епопея“.

В заключение отдаде почит на загиналите за свободата на България. „Дълбок поклон пред всички наши предци, които положиха костите си за българската свобода“, каза министърът.

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов също произнесе тържествено слово, посветено на героите на въстанието и жертвите в Клисура.

Той припомни трагичните събития от април 1876 г. „Преди 150 години на 25 април Клисура е опожарена, разрушена, дала над 400 жертви“, каза той. Подчерта, че стремежът към свобода е по-силен от всякакви материални или лични загуби. „Когато става въпрос за свободата на един народ, нито имотът, нито животът, нито заплахата те да бъдат отнети могат да спрат силата на порива да бъдем свободни“, подчерта Кабаиванов.

„Днес ние сме тук, за да сведем глава пред тяхната памет и пред тяхното дело и да говорим отново за възможните пътища пред нас като българи и пред България, нашата едничка държава“, заяви още той в речта си за героите на Априлската епопея.

Проявите в Клисура, свързани с отбелязването на 150-годишнината от въстанието, днес започнаха със заупокойна литургия в храма „Св. Никола“ и литийно шествие до площад „20-ти април“. Утре програмата на честванията ще започне в 11:30 часа с поетичен рецитал на Ивелин Керанов. В 12:00 часа е началото на историческата възстановка, в която участват местни самодейци и представители на патриотични организации. Програмата за деня ще завърши с танцов спектакъл на ансамбъл „Българе“ от 20:00 часа.