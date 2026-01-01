Моето послание по повод 1 май е за справедливо заплащане, сигурност на работното място и перспективи пред работещите в икономиката и бюджетния сектор. Това заяви пред журналисти президентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Димитър Манолов, който оглави шествие по повод Деня на труда.

Сред предизвикателствата, които Манолов посочи пред трудещите се, са политическата нестабилност и трусовете, свързани с въвеждането на еврото. Всичко това се отразява на жизнения стандарт на българите, защото заплатите изостават от цените и това непременно трябва да бъде коригирано, каза синдикалният лидер.

Той отбеляза, че не помни точно с колко министър-председатели е работил, но вероятно са над 20. „Ще гледаме на новото правителство както на всички предишни. Желанието на „Подкрепа“ е да бъде коректен партньор на властта, стига тя също да е коректна“, посочи Манолов.

БТА

Относно приемането на държавния бюджет той заяви, че не може да се очаква една държава да се оправи само с приемането на финансовата рамка.

За минималната работна заплата Манолов каза, че тя е определена със закон, но големият въпрос е дали ще продължи да се определя по същия ред и ако това бъде променено – какво друго ще трябва да се промени. „Подкрепа“ има над 50 предложения, свързани с укрепване на системата за колективно трудово договаряне, включително въвеждането ѝ в държавната администрация, където този механизъм не съществува, както и с облекчаване на режима за организиране на стачки, което е най-сигурното средство на работещите, каза още президентът на КТ „Подкрепа“.

Шествието, в което се включи и лидерът на БСП Крум Зарков, тръгна от църквата „Св. Неделя“ и се придвижи покрай НДК към градинката на музея „Земята и хората“. Там от 12:30 ч. до вечерта ще се проведе концертът „Рок за труда – 10 години“. Шествието е под надслов „Сигурност, работни места, заплати! Сега!“.

Над 10 певци и рок групи ще участват в концерта. Сред тях са „Конкурент“, Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“, „Спринт“, Милена и други.