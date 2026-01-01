Старозагорци и гостите на града ще паркират безплатно в рамките на зелената зона по време на предстоящите празнични дни - 1 и 6 май, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Традиционно при национални или големи църковни празници зелената зона за паркиране в Стара Загора е безплатна. Макар паркирането да не се заплаща, шофьорите трябва да спазват правилата и да спират само на разрешените места.

След решение на Общинския съвет в града, цената за паркиране в рамките на зелена зона бе закръглена в полза на гражданите като за 30 минути те заплащат 50 евроцента, а за час стойността е 1 евро.