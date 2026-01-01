Президентът на България Илияна Йотова отправи послание по повод Международен ден на труда и на работническата солидарност.

„Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание – не само в България, а и в световен план. Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията „работещи бедни“, срамен е високият им процент“, написа държавният глава.

Той подчерта, че са нужни „смели и грамотни политици“, които не само на думи, а с действия да гарантират достойни условия за труд и доходи.

„Нужни са смели и грамотни политици, които не само на думи, а с дела да гарантират, че хората на честния труд, хората със способности, амбиция и талант няма да бъдат задушавани в прегръдката на недоимък и смазано самочувствие. Напротив – ще бъде стимулирана тяхната съзидателна сила. А тя е в гена на българския народ“, посочва още президентът.