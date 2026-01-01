Жена е починала след катастрофа на пътя Велико Търново – Русе край Самоводене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в старата столица.

Катастрофата е затворила временно пътя Велико Търново - Русе. Произшествието е станало около 22:00 ч. снощи на входа на село Самоводене между два леки автомобила - румънски и български. Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил, която е починала на път за болницата.

На мястото е извършен оглед и е започнато досъдебно производство.

БТА припомня, че няколко часа преди това на същия път, в участъка между селата Самоводене и Поликраище стана друга катастрофа със загинал, в която са участвали турски тежкотоварен камион, два леки автомобила и микробус.