В сектор „Тревопасни“ в зоопарка в Стара Загора има нова звезда и тя изобщо не разчита на технологии, за да предсказва времето.

Това е 10-годишната тибетска яка Радка - чаровна, пухкава и изненадващо точна в ролята си на…синоптик.

Посетителите вече са забелязали любопитна закономерност в поведението ѝ, съобщиха от зоопарка.

Когато Радка се е скрила под навеса, почти сигурно предстои дъжд. А когато е навън, спокойно похапва и се наслаждава на деня - слънцето и доброто настроение са гарантирани.

Правилото е просто - поглеждаш Радка и знаеш какво да облечеш. Освен че е любимка на малки и големи, косматата „синоптичка“ се превръща и в атрактивен ориентир за времето през деня.

А ако се чудите каква прогноза ви очаква в следващите дни, винаги можете да се отбиете на място за лична „консултация“ - или просто да ѝ се порадвате.