Зоопаркът в Стара Загора стартира новия сезон на „Зооваканции“ - инициатива, насочена към деца над 7-годишна възраст.

Програмата предлага балансирано съчетание между игри, обучение и практически занимания сред природата и животинския свят, съобщиха от зооапрка.

Тази година „Зооваканциите“ ще се проведат в следните периоди: 8-12 юни, 15-19 юни, 6-10 юли, 13-17 юли, 17-21 август, 24-28 август. Заниманията ще се провеждат от понеделник до петък, от 8:00 до 12:00 часа за всички обявени дати.

Децата ще се впуснат в разнообразни игри на открито, съчетаващи движение, забавление и учене. Те ще придобият нови знания за хабитатите и начина на живот на различни животински видове, включително екзотични представители на животинския свят.

В специално обособена зона с животни участниците ще се включват в ежедневните грижи за тях. По този естествен и достъпен начин се насърчават ценности като отговорност, внимание, съпричастност и любов към животните - основен приоритет в мисията на зоопарка.

Програмата включва още игрални и тематични образователни зони, творчески и изследователски дейности, спортни активности и малки походи сред природата. „Зооваканциите“ са създадени като преживяване, което съчетава учене чрез практика и близък контакт с природата, като целта е децата да развиват любознателност, наблюдателност и интерес към животинския свят.

„Всяка година виждаме как децата не просто се забавляват, а истински се свързват с природата и животните. Това е и най-ценното - изграждането на отношение, което остава за цял живот“, споделя д-р Найден Илинов.

За допълнителна информация и записвания: zoo@starazagora.bg; и тел. 0896/40-2421 зоопарка очаква всички любознателни и приключенски настроени деца за едно ваканционно преживяване, което съчетава игра, знание и отговорност към природата.