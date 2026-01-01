От 1 април зоопарка в Стара Загора преминава към лятно работно време.

Посетителите ще могат да се наслаждават на любимите си животни всеки ден от 8:30 до 19:00 часа.

След 19:00 часа последните гости ще трябва да приключат своето посещение, а всички посетители е необходимо да напуснат територията на зоопарка до 20:00 часа.

Трите сладки лъвчета от зоопарка в Стара Загора вече имат имена

Екипът на зоопарка припомня, че билети за посещение могат да бъдат закупени на място от автомата за продажба на билети, разположен пред входа на зооградината, както и онлайн през официалния сайт на Зоопарка на адрес: https://zoo.starazagora.bg/bg/bileti.

Допълнително, разположените QR кодове в парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) също предоставят лесен начин за закупуване на билети, съобщиха от зоопарка.

През предстоящите Великденски празници зоопаркът ще работи без прекъсване, с обичайното си работно време.