Пролетното слънце носи настроение и оживление в зоопарка в Стара Загора, където семейството бенгалски тигри се радва на топлото време, а малкото им тигърче расте и учи най-важните уроци за живота в дивата природа.

Зоопаркът в Стара Загора преминава към лятно работно време

Още от ранна възраст малкото започва да опознава света чрез игра и наблюдение на своите родители - Белчо и Карина, съобщиха от зоопарка.

Зоопарк-Стара Загора

Постепенно то усвоява различни начини за общуване, включително сумтене, ръмжене, рев, съскане и други характерни звуци, с които тигрите си „говорят“.

Специалистите напомнят, че ревът на тигъра може да се чуе на разстояние до 3 километра, което го прави едно от най-впечатляващите звукови проявления в животинския свят.

Любопитен факт е, че няма два тигъра с еднакви ивици - всяко животно има уникален рисунък, подобно на човешките пръстови отпечатъци. Освен това тигрите са отлични плувци и обичат водата, за разлика от повечето представители на семейство котки.

Малкото тигърче вече е на пет месеца и расте обградено от грижа и внимание. От зоопарка канят посетителите да проследят неговото развитие и да се насладят на игривите му моменти.

Посетителите ще могат да се наслаждават на любимите си животни всеки ден от 8:30 до 19:00 часа.

След 19:00 часа последните гости ще трябва да приключат своето посещение, а всички посетители е необходимо да напуснат територията на зоопарка до 20:00 часа.

Екипът на зоопарка припомня, че билети за посещение могат да бъдат закупени на място от автомата за продажба на билети, разположен пред входа на зооградината, както и онлайн през официалния сайт на Зоопарка на адрес: https://zoo.starazagora.bg/bg/bileti .

Допълнително, разположените QR кодове в парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) също предоставят лесен начин за закупуване на билети.