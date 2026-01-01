Радостна новина за посетителите и екипа на Зоопарк Стара Загора - двете двойки белоглави лешояди, Белчо и Сание, както и Шандин и Айлен, вече имат свое потомство.

Две малки белоглави лешоядчета се излюпиха в зоопарка, а родителите им бдят над тях неотлъчно. Малките са на възраст около седмица и се развиват добре под грижите както на своите родители, така и на екипа на зоопарка, който полага постоянни усилия за тяхното спокойствие и безопасност.

„Това е важен успех за нас. Отглеждането на белоглави лешояди изисква много внимание, търпение и професионализъм. Радваме се, че можем да допринесем за опазването на този застрашен вид“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Двете двойки белоглави лешояди са предоставени за отглеждане от Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ като част от дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Белоглавият лешояд е защитен и застрашен вид в България, което прави всяко успешно излюпване значима стъпка към неговото опазване. Възрастните птици достигат тегло между 7 и 11 кг, а размахът на крилете им може да достигне внушителните 260–270 см. Женските, както при повечето хищни птици, са по-едри от мъжките.

Зоопаркът продължава активно да работи за опазването на биоразнообразието и създаването на устойчиви условия за развитие на редки и защитени животински видове.