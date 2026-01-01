Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят по време на предстоящите празнични дни, съобщиха от „Център за градска мобилност“. Така паркирането в обхвата на синя и зелена зона ще бъде безплатно за гражданите.

Без такса ще се паркира на 1 и 2 май – Ден на труда и международната работническа солидарност (петък и събота), разбира се и в неделя, както и на 6 май – Деня на храбростта и празника на Българската армия, което се пада в сряда.

От „Градска мобилност“ призовават водачите да спазват правилата за движение по пътищата, да не създават затруднения в трафика и да проявяват колегиалност при паркиране, особено в по-натоварените градски райони.

Очаква се в празничните дни движението в столицата да бъде по-интензивно, поради което от дружеството напомнят шофьорите да бъдат внимателни и отговорни на пътя.