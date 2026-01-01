Сняг валя на 1 май в планинските райони на страната, като на много места условията напомнят по-скоро на зима, отколкото на пролет.

Движението през Проход Шипка се осъществява нормално въпреки снеговалежа. Пътят е почистен, а снегопочистваща техника продължава да работи в района. Няма сигнали за паднали дървета, клони или инциденти. Видимостта от северната страна е намалена заради мъгла и слаб снеговалеж, докато от юг условията са по-добри.

БТА

Сняг има и на Витоша, а в по-високите части на страната валежите са комбинирани с ниски температури.

Проблемен участък е установен по пътя Смолян – Пампорово в района на местността Райковски ливади, където има слягане на едната пътна лента. Участъкът е сигнализиран и обезопасен.

В област Смолян пътищата са мокри, а в по-високите части условията са зимни. На прохода Превала и в Пампорово има заснежени и заледени участъци. Подаден е и сигнал за паднали камъни по направлението Девин – Кричим, като трасето се разчиства.

Според прогнозата днес ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над 1500 метра – от сняг. Температурите ще останат по-ниски от обичайните за началото на май.

От пътните служби призовават шофьорите да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да са подготвени за бързи промени в обстановката.