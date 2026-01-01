Телефонните разговори между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин оставят много въпроси без отговор, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Разбира се ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка", заяви Калас пред журналисти в Естония.

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков вчера съобщи, че Путин и Тръмп са провели телефонен разговор, в който руският лидер е представил идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма. Освен това Путин е предложил временно спиране на огъня в Украйна за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война. Предишният телефонен разговор между Тръмп и Путин се състоя на 9 март - девет дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран.