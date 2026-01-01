Влиятелни политици, инфлуенсъри и дори националисти отправят критики срещу икономическата ситуация и прекъсванията на интернет в Русия. Рейтингът на Путин спада, пише Deutsche Welle . Ще разклати ли тази буря режима в Москва?

"До есента ни чака революция – повторение на това, което се случи през 1917 година. Нямаме право на повторение". Това са думи на дългогодишния председател на Комунистическата партия на Русия Генадий Зюганов преди няколко дни в руския парламент. Тези остри думи, каквито в руската Дума не са се чували отдавна, са предизвикани от тежкото състояние на икономиката на страната, пише германското издание "Франкфуртер Рундшау".

А не е само Зюганов – през последните седмици някои от най-влиятелните руски инфлуенсъри започнаха в социалните медии шумна кампания, изразяваща недоволство от всичко – от инфлацията и икономическата стагнация до корупцията и прекъсванията на мобилния интернет, които парализираха градовете.

Блогъри и инфлуенсъри срещу Путин

"Народът се страхува от вас. Страхуват се и артистите, и губернаторите. Между вас и народа се издига голяма стена", заяви във видеообръщение към президента Путин инфлуенсърката Виктория Боня. Тя става известна в Русия след участието си в руската версия на развлекателното шоу "Биг брадър" преди години, а в момента има около 13 милиона последователи в социалните мрежи. "Хората ще спрат да се страхуват" и недоволството ще експлодира, казва още Боня в публикацията си.

Видеото ѝ е гледано 25 милиона пъти, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се принуди да излезе с декларация, в която увери руснаците, че по много от отправените от Боня критики ще се "работи активно". Блогърката, която е омъжена за ирландски милиардер, живее в Монако, но и други инфлуенсъри, които живеят в Русия, се намесиха, въпреки законите срещу "дискредитирането на руската армия", които се наказват с до 15 години затвор, пише "Франкфуртер Рундшау".

Германското издание цитира например живеещата в Москва журналистка и юристка Катя Гордън, която предупреждава, че социалното недоволство расте и се подиграва на верните на Кремъл телевизионни пропагандисти. Актьорът Иван Охлобустин, доскоро лоялен към режима, пък определя блокирането на мобилния интернет като "огромна грешка" и обвини правителството, че иска да върне хората "обратно в СССР". Бившият депутат Николай Бондаренко публикува гневна тирада срещу ръководството, довело до ръба на банкрута "тази невероятно богата страна, пълна с нефт и газ и с всички възможни ресурси".

Може ли това да е началото на края на режима на Путин?

Дори фанатичните онлайн националисти, като военните блогъри, започнаха да критикуват управляващите. Това обаче не означава, че се вижда края на режима на Владимир Путин, допълва германското издание. Председателят на комунистическата партия Зюганов разкритикува действията на властите, но и каза: "правим всичко възможно, за да подкрепим Путин и неговата стратегия и политика, но правителството не ни чува". Критиките и гневът на инфлуенсъри и блогъри онлайн пък звучи като апел към "царя”, който сякаш просто е заобиколен от лоши съветници. И все пак - всички внимаваха да не отправят директни критики към кървавата руска война срещу Украйна.

Онова, което е забележително, е фактът, че критикуването на властта в Русия изглежда вече се нормализира. След дълги години на репресии срещу инакомислещите, сега в руското общество - от инфлуенсъри до депутати, вече не само е възможно да се критикува инфлацията, корупцията или спирането на интернета, но и изглежда е модерно.

Икономическото положение е мрачно, но не е като през 1917

Инфлацията е висока, лихвите възлизат на 14 процента, много руски предприятия затварят заради дългове, пише "Франкфуртер Рундшау”. Дори повишаването на цените на нефта на световните пазари не би могло да спаси Русия от задаващата се рецесия, отбелязва германското издание. Но това по никакъв начин не би могло да се сравни с 1917 г., когато липсата на хляб изкарва работниците на барикадите.

Руската икономика днес дори е в по-добро състояние, отколкото след дълговата криза и неплатежоспособността от 1998 година или след глобалния финансов срив от 2008. Освен това, макар и парадоксално, много от най-бедните региони на Русия преживяха бум – благодарение на високото заплащане за войниците, записали се да воюват доброволно, както и достигащите почти 300 000 евро обезщетения за падналите жертви.

Рейтингът на Путин спада

Според последните социологически проучвания, извършени в Русия, одобрението към Путин е спаднало до 65,6%. За сравнение - в началото на войната срещу Украйна то беше над 86 на сто.

Политологът Абас Галямов предупреждава, че негативната динамика може да засили зависимостта на Кремъл от силовите структури и да повиши риска от вътрешна дестабилизация. Пред ДВ той казва, че Путин може и да не знае колко е намаляла подкрепата към него, но дори да знае, ще продължи да действа по същия начин, защото политическият му стил е такъв. Политологът Дмитрий Орешкин свързва спада в рейтинга на Путин с промяната в отношението към войната – руснаците са уморени и раздразнени и на преден план излизат социално-икономическите проблеми. Влошаването на икономиката бе признато наскоро и от самия Путин. "Но това не значи, че режимът ще падне утре или вдругиден – в никакъв случай. Той може да продължава още години наред, още много време може да воюва. Но определено няма бъдеще", изтъква експертът.

Изключено е Путин да бъде свален от поста, обобщава и "Франкфуртер Рундшау". Но в контекста на икономика, която залинява след повече от четири години война, недосегаемостта на Путин започва видимо да се пропуква.