Рейтингът на руския президент Владимир Путин продължава да спада седма поредна седмица в условия на засилени атаки срещу интернет и блокирането на Telegram.

През седмицата от 12 до 19 април рейтингът на одобрение на работата на Путин е спаднал с още 1,1 пункта и за четвърта поредна седмица е достигнал нов минимум от началото на войната – 65,6%, съобщи аналитичният център ВЦИОМ. От началото на април рейтингът на Путин е паднал с 4,5 пункта, от началото на март – със 7,9 пункта, а в сравнение с началото на годината, когато започна вълната на спад, с 12,2 пункта.

В резултат на това спадът на "одобрението“ на Путин е най-изразен от 2018 г., когато Кремъл обяви увеличаване на пенсионната възраст: тогава в пика си рейтингът спадна с 19 пункта (от 81,5% в средата на май 2018 г. до 62,5% в началото на юли). Дори по време на мобилизацията през 2022 г. рейтингът на Путин не е спадал толкова бързо (4,7 пункта). По-малък спад е регистриран при Дмитрий Медведев през 2008 г. по време на войната с Грузия и глобалната финансова криза (11,7 пункта).

Това, което се вижда в данните на ВЦИОМ, вече не е статистическа грешка, а симптом, смята политологът Иля Гращенко. "Обществото започва да се уморява...ограниченията се множат, на хоризонта не се виждат подобрения, а негативността престава да бъде маргинална и става обществено приемлива. Важно е и това, че забраните се преплитат с икономическа стагнация", подчерта Гращенко и поясни: Обществото може да търпи ограничения, когато вижда смисъл, срок и компенсация. Но когато към ограниченията се добави усещането за влошаване на личната икономика, възниква не мобилизация, а тихо отчуждение.

От началото на годината рейтингът на Путин е спадал в 12 от общо 14 седмици. Той наскоро за първи път коментира ограниченията в интернет, давайки да се разбере, че Кремъл не планира облекчаване. "Приоритет винаги ще бъде осигуряването на сигурността“, каза Путин, като добави, че "някои прекъсвания“ на интернет са свързани с борбата с тероризма и че правителството и службите за сигурност трябва да осигурят достъп до ограничен списък от сайтове, които властите позволяват на гражданите.

Властите постоянно обясняват спирането на интернет или мобилната връзка с "мерки за сигурност“, но тази формулировка би била по-искрена, ако се добави една дума – "мерки за осигуряване на сигурността на Путин“, написа в Telegram политологът Абас Галиамов. "Всичко, което режимът прави сега, се прави с една единствена цел – запазване на властта на Путин. За него запазването на властта е преди всичко въпрос на сигурност. Той е създал толкова много врагове и е извършил толкова действия, че може да се чувства относително сигурен само ако цялата система работи за неговата защита“, смята Галиамов.