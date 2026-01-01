Известната руска лайфстайл инфлуенсърка Виктория Боня привлече голямо внимание с видео, в което разкритикува руския президент Владимир Путин, като клипът има милиони гледания и повече от 800 000 харесвания в Инстаграм, предаде ДПА.

“Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас“, заяви критично Боня, която живее извън Русия, по адрес на Путин. Изразяването на критика към руския президент е рядкост, отбелязва агенцията.

“Хората се страхуват от Вас, инфлуенсърите се страхуват от Вас, хората на изкуството се страхуват от Вас, губернаторите се страхуват от Вас. А ти си президентът на нашата страна. Смятам, че не трябва да се страхуваме“, заяви тя.

Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана.

В 18-минутното видео тя изброява проблеми, за които според нея регионалните власти не съобщават правилно на Путин.

Сред тези проблеми тя спомена помощта към засегнатите от наводнението в руската република Дагестан, петролния разлив близо до град Анапа на руското черноморско крайбрежие, след като два танкера се сблъскаха там през декември 2024 г., както и скорошни прекъсвания в интернет мрежата.

Боня придоби популярност с участието си в руски телевизионен риалити формат и има близо 13 милиона последователи в Инстаграм.