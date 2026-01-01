Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Владимир Путин да помогне за разрешаването на конфликта с Иран, като същевременно е призовал руския лидер да приеме прекратяване на огъня в Украйна.

В сряда Тръмп е провел личен разговор с Путин, в който са обсъдили възможността за обвързване на края на напрежението с Иран с войната на Русия в Украйна, пише Daily Mail.

„Той ми каза, че би искал да участва и да помогне, ако може. Казах му: ‘Много повече бих предпочел да участваш в прекратяването на войната с Украйна’“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Президентът добави, че останалата част от разговора е била „много добра“ и че е предложил на Путин да обмисли „някаква форма на прекратяване на огъня“ с Украйна.

Според съобщения в медиите Путин е похвалил решението на Тръмп да удължи примирието с Иран, за да се даде възможност за допълнителни дипломатически усилия.

Четириседмичното удължаване на примирието с Техеран е съпроводено и с военноморска блокада на САЩ, целяща да принуди режима да се върне на масата за преговори.

Кремъл твърди, че Путин е предложил временно примирие с Украйна по повод ежегодното честване на победата над нацистка Германия във Втората световна война на 9 май.

Руски говорител определи разговора като „приятелски, откровен и делови“, като той е продължил повече от час и половина.

По време на кампанията през 2024 г. Тръмп обеща да сложи край на войната в Украйна за 24 часа, но вече са изминали 15 месеца.

Отношенията му с Путин преминаха през редуващи се периоди на сближаване и напрежение, включително публични критики и провалени срещи на върха, докато опитите за прекратяване на огъня засега не дават резултат.

Русия по-рано се е опитвала да играе ролята на посредник в конфликта в Близкия изток, включително с предложение да съхранява запасите от обогатен уран на Иран.

Според информацията Тръмп е отхвърлил това предложение, настоявайки Иран да предаде запасите директно на САЩ — ключов спорен въпрос, който е блокирал преговорите.

Междувременно Техеран настоява за премахване на всички икономически санкции на САЩ, както и за пълен контрол върху данъчното облагане на петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

По време на среща със съветници в Ситуационната зала в понеделник Тръмп е предпочел удължаване на блокадата вместо нови военни удари или пълно изтегляне от Иран, съобщава The Wall Street Journal.

Според официални лица президентът смята икономическата блокада за най-нискорисковия вариант.

Друг източник твърди, че блокадата сериозно е засегнала иранската икономика и е затруднила съхранението на петрол.

„Президентът ще приеме само сделка, която защитава националната сигурност на страната ни“, заяви говорителят на Белия дом Анна Кели.

Тя добави, че операция „Епична ярост“ вече е постигнала военните цели на администрацията и че „благодарение на успешната блокада на иранските пристанища Съединените щати разполагат с максимален лост за влияние“.

Тръмп се въздържа от нови удари, откакто на 7 април беше постигнато примирие, въпреки че цените на горивата остават високи, а рейтингът му продължава да спада.

Въпреки това последвалите мирни преговори не са довели до споразумение, а планираните разговори с вицепрезидента Джей Ди Ванс през изминалия уикенд бяха отменени още преди да започнат.