Иранците "имат интерес да се вразумят бързо!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от Франс прес, докато преговорите между Вашингтон и Техеран са напълно блокирани от няколко дни.
"Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение" по ядрения въпрос, добави Тръмп и публикува своя снимка в костюм и черна вратовръзка, държащ автомат, на фона опустошения от бойни действия с коментар: "ШЕГИТЕ ПРИКЛЮЧИХА! (главните букви са на Тръмп)".
"Ils ont intérêt à devenir intelligents, et vite" : Trump menace les Iraniens et promet d'arrêter de "jouer les gentils" https://t.co/KzuhuksW99— RTL France (@RTLFrance) April 29, 2026
А преди това той отправи ултиматум: „Предлагаме много справедлива и разумна СДЕЛКА и се надявам, че ще я приемат, защото, ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа той. „КРАЙ С Г-Н ДОБРО МОМЧЕ!“
По думите му Иран е информирал САЩ, че е "в състояние на колапс".
"Те искат "да отворим Ормузкия проток" колкото се може по-бързо", добави той в публикация в социалните мрежи.