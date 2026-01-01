Доналд Тръмп
Иранците "имат интерес да се вразумят бързо!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от Франс прес, докато преговорите между Вашингтон и Техеран са напълно блокирани от няколко дни. 

"Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение" по ядрения въпрос, добави Тръмп и публикува своя снимка в костюм и черна вратовръзка, държащ автомат, на фона опустошения от бойни действия с коментар: "ШЕГИТЕ ПРИКЛЮЧИХА! (главните букви са на Тръмп)". 

А преди това той отправи ултиматум: „Предлагаме много справедлива и разумна СДЕЛКА и се надявам, че ще я приемат, защото, ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа той. „КРАЙ С Г-Н ДОБРО МОМЧЕ!“

По думите му Иран  е информирал САЩ, че е "в състояние на колапс".

"Те искат "да отворим Ормузкия проток" колкото се може по-бързо", добави той в публикация в социалните мрежи.

Валерия Динкова/БТА
