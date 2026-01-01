Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран може да му се обади, когато поиска да преговарят за край на войната, започнала с атаката на САЩ и Израел, след като по-рано иранският външен министър се върна в Пакистан за преговори, въпреки отсъствието на американска делегация, предаде Ройтерс.

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че иранският външен министър Абас Арагчи продължи да обикаля между страните посредници.

“Ако искат да преговаряме, могат да ни потърсят или могат да ни позвънят. Знаете, има телефон. Имаме добри, сигурни линии”, каза Тръмп в интервю за предаването “Неделен брифинг” по телевизия “Фокс Нюз”.

“Те знаят какво трябва да има в споразумението. Много е просто: не могат да имат ядрено оръжие, иначе няма причина да се срещаме”, добави американският президент.

Иран отдавна настоява Вашингтон да признае правото му да обогатява уран, за който Техеран твърди, че му трябва за мирни цели, но западните сили и Израел смятат, че целта му е да създаде ядрено оръжие.

Въпреки че примирието спря военните действия в конфликта, който започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, досега не е постигнато споразумение за условията за край на войната, при която бяха убити хиляди хора и която доведе до ръст на цените на горивата, засили инфлацията и намали изгледите за глобален растеж.

Междувременно американският президент заяви, че е провел “добри разговори” с руския президент Владимир Путин и с украинския си колега Володимир Зеленски за прекратяване на войната в Украйна.

“Работим по руската ситуация, с Русия и Украйна, и се надяваме, че ще се справим”, каза Тръмп.

Той не пожела да разкрие кога за последно е разговарял с Путин, но посочи, че е имал “добър разговор с него и разговори с президента Зеленски - добри разговори”.

“Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Лудост е. Омразата е лошо нещо, когато се опитваш да разрешиш нещо, но това се случва”, добави Тръмп.

Американският президент коментира и снощният инцидент, когато нападател стреля по време на гала вечеря във Вашингтон, на която той присъстваше, като използва случая да го посочи за причина защо иска да изгради спорната бална зала в Белия дом.

“Това събитие никога нямаше да се случи във военно секретната бална зала, която е момента се строи в Белия дом”, каза Тръмп. “Тя не може да бъде построена достатъчно бързо”, добави той.