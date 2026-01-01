Присъствието на руския президент Владимир Путин на предстоящата през декември среща на Г-20 в САЩ "би било много полезно“, заяви днес пред журналисти в Белия дом американският президент Доналд Тръмп, предадоха световните новинарски агенции.

Отговаряйки на въпроси, Тръмп каза, че не е поканил руския лидер, но допълни, че „би било много полезно, ако той дойде“.

Президентът на САЩ изрази обаче съмнения, че Путин ще дойде за срещата в Маями.

В. „Вашингтон пост“ писа днес, позовавайки се на източници от Държавния департамент, че Тръмп има намерение да покани Владимир Путин на срещата на високо равнище на Г-20 през декември.

Официална покана не е изпратена засега, но Русия е член на Г-20 и ще бъде поканена да участва в срещите на равнище министри и лидери, пише вестникът, като се позовава на неназован представител на американската администрация.

По-рано заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Панкин заяви пред журналисти в централата на ООН, че Русия е поканена да участва в срещата на високо равнище на Г-20, която ще се състои в Маями на 14 и 15 декември. В отговор на въпрос кой ще представлява Русия на срещата, Панкин каза, че яснота по този въпрос ще има, когато наближи провеждането на мероприятието.