Общо 11 379 текстилни изделия, 903 чифта обувки и 1037 чанти със знаци на защитени търговски марки са задържали митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция „Митници“ в Свиленград.

Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Те са открити при отделни проверки на четири товарни автомобила, влизащи в страната от Турция.

За два товарни автомобила с чужда регистрация, превозващи групажна стока от Турция през България за Босна и Херцеговина, е извършен централизиран рисков анализ. Превозните средства са селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия сред декларираната стока в единия от камионите са открити 30 колета с 4798 текстилни изделия, по-голямата част от които мъжки ризи, както и 120 чифта спортни обувки и 124 чанти – всички с логата на световноизвестни марки. В другия камион от общо 250 колета в 33 са установени 2054 текстилни изделия, 1190 шапки, 643 чифта обувки и 77 чанти със словни и фигуративни изображения на известни марки.

При следващи две отделни проверки на товарни автомобили с турска регистрация са открити общо 4313 „маркови“ стоки, сред които 3337 облекла, 140 чифта обувки и 836 чанти. В изпълнение на европейски регламент относно защитата на интелектуалната собственост стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, допълват от митницата.

Предходни случаи на установени фалшификати на известни брандове са регистрирани през втората десетдневка на април, когато са били задържани общо 8750 текстилни изделия и слънчеви очила. Артикулите са открити при проверки на два товарни автомобила, автобус и лек автомобил.