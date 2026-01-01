България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание с поредица от събития в цялата страна, които съчетават историческа памет, възстановки и съвременни форми на почит към делото на героите от 1876 г.

Априлското въстание остава в националната памет като „нашата, българската революция – морална и с оръжие“, която, въпреки трагичния си край, постига своята историческа победа. Подготовката му предизвиква вниманието на османските власти, а след събранието в Оборище информация за предстоящото въстание достига до тях чрез предателство.

Събитията се развиват стремително – от опита за арест на Тодор Каблешков в Копривщица до изпращането на прочутото „Кърваво писмо“ към Панагюрище, пренесено за рекордно време от Георги Салчев. Въпреки че в него участват около 10 000 въстаници от близо 95 населени места и липсва външна подкрепа, въстанието се превръща в повратен момент, довел до международен отзвук и последвалото Освобождение.

Панагюрище

Честванията в Панагюрище започнаха с литийно шествие, водено от Поибренския кръст – една от светините на въстанието, последвано от издигане на националното знаме и панихида в църквата „Свето Въведение Богородично“.

Кметът Желязко Гагов подчерта значението на паметта и участието на младите: „Свободата не мълчи, защото трябва да възражда нашата памет, а паметта е това, което сме ние“. По думите му атмосферата в града е „много различна“ именно заради активното включване на деца и млади хора.

По време на панихидата архиерейският наместник Атанас Манолов заяви: „Църквата е майка, църквата е всичко, което сме ние, църквата е тялото на Христос“, акцентирайки върху духовното измерение на историческата памет.

Йотова: Панагюрище е столицата на въстанала България

Програмата в града продължи последователно с полагане на гирлянд на славата пред Вечния огън в Мемориален комплекс „Априлци“, флашмоб на площад „20 април“ с участието на детски хор „Фиала“ и изпълнение на „Къде си, вярна ти любов народна“. Кулминацията на деня бе военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва – Панагюрище 1876“ и откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!“.

В честванията в Панагюрище се включи и президентът Илияна Йотова.

Русе

В Русе над 400 души се включиха във велопохода Русе–Гюргево под надслов „Помни героите“. Участниците преминаха символичния маршрут, свързващ местата на революционната емиграция, като поднесоха венци пред паметни обекти, свързани с подготовката на въстанието.

Заместник-кметът Никола Лазаров заяви: „Пресичайки Дунав, следваме пътя на онези достойни българи, които в Гюргево подготвяха свободата ни“. Инициативата обедини хора от всички възрасти – от 4 до 86 години.

Габрово

В Габрово честванията се проведоха пред паметника на Цанко Дюстабанов. Директорът на Регионалния исторически музей Росен Йосифов припомни ключовата роля на града в подготовката на въстанието и последвалите събития.

Той подчерта, че саможертвата на въстаниците „не е напразна“, тъй като именно въстанието води до международен отзвук и Освободителната война. „Поклон пред саможертвата на героите… Вечна памет!“, заяви Йосифов.

Клисура

В Клисура над 200 участници се включиха във възстановка на събитията от 1876 година. По традиция тя започна с обявяването на въстанието и продължи със сраженията при местността Зли дол и трагичното опожаряване на града.

Тази година за първи път беше представена и сцената с дядо Стайко, който след разорението пита: „А небето над Клисура стои ли?“ – символ на надеждата и възраждането. Както отбелязват организаторите, именно тази надежда остава най-силното послание на възстановката.