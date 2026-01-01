Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда).

Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май 2026 г.

На 5 май (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък).