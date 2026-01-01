Слягане на едната пътна лента е установено по пътя Смолян – Пампорово в района на местността Райковски ливади, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян.

Участъкът е с дължина около 10 метра, сигнализиран е и е обезопасен със сигнална лента.

Пътищата в област Смолян са мокри, като в по-високите части на планината условията са зимни. На прохода Превала и в Пампорово има заснежени и заледени участъци.

Тази сутрин е подаден сигнал за паднали камъни по направлението Девин – Кричим. Пътноподдържащата фирма е организирала разчистването на трасето.

От ОПУ – Смолян призовават водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта с пътните условия и да бъдат подготвени за бързи промени на обстановката в планинските участъци.

Посрещаме месец май с облачно време: Къде ще има дъжд и сняг

Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето в планините е облачно, мъгливо и със слаб вятър. Температурите са от минус 2 – 3 до минус 10 градуса на връх Ботев. Има сняг в планините над 1000 м, посочиха от ПСС.

Няма сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.