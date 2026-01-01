85-годишна жена е станала жертва на телефонна измама в Пернишко, след като е била въведена в заблуждение и е предала около 8000 евро на непознато лице.

По първоначални данни тя е получила обаждане на домашния си телефон от мъж, който заявил, че дъщеря ѝ е пострадала и се нуждае от спешно лечение. Под претекст, че са необходими 20 000 евро за медицинска интервенция, измамникът поддържал продължителен разговор, създавайки напрежение и страх.

В резултат възрастната жена събрала наличните си средства и ги предала на непознат.

По-късно през деня са регистрирани и няколко опита за телефонни измами в различни населени места в региона по сходна схема – с искане на пари за лечение на деца, внуци или други близки. В тези случаи, благодарение на навременната реакция на потърпевшите, не са настъпили финансови загуби.

Два часа на телефона: как измамници оставиха възрастна жена без спестяванията ѝ

От полицията посочват, че схемата е добре позната – обаждане с информация за пострадал близък и настояване за спешно предаване на пари. Измамниците често оказват силен психологически натиск и подтикват жертвите към бързи решения без възможност за проверка.

Най-често потърпевши са възрастни хора, които действат емоционално в стремежа си да помогнат на свои роднини.

От ОДМВР – Перник призовават гражданите да бъдат внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнение за измама е препоръчително незабавно да се потърси връзка с близките или да се подаде сигнал на телефон 112.