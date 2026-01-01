74-годишна жена от село Орешак, Ловешко стана жертва на крупна телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 18 февруари тя е подала сигнал, че е ила измамена по добре позната схема - предоставяне на пари на мними полицаи за провеждане на специализирана операция.

Поредна ало измама: Заловиха мъж, отмъкнал над 5000 евро от жена във варненско село

На стационарния телефон е получила обаждане от непознат мъж, който се е представил за полицай и в разговор, продължил около 4 часа, е успял да я убеди да предостави всички налични пари на посредник, който ще я потърси на адрес.

Жената е събрала в торба 6510 евро и 2160 британски паунда, които е предала на мъж, чакащ пред вратата ѝ. Мъжът, взел парите или т.нар. "муле", е спрян на излизане от Троян.

51-годишният мъж е споделил, че работи като "Пътна помощ" и е бил нает по обява да прекара багаж от селото в посока към Русе. Парите са иззети и по случая се води разследване.