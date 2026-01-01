Италия в последните години предприе много мерки в подкрепа на раждаемостта и на децата. Управляващите изтъкват, че подкрепата за отглеждането на деца и за тяхното здраве и сигурност са сред водещите им приоритети. Всички партии в страната всъщност имат в програмите си мерки, касаещи бъдещите поколения и децата. Но няколко инцидента по едно и също време с деца в Италия извадиха наяве разнородни пропуски и проблеми и породиха оживена полемика.

През уикенда Италия беше потресена от развоя на ситуацията с двугодишно момченце от Неапол, чието истинско име не се разкрива в медиите, които го наричат условно Томазо или Доменико. В навечерието на Нова година стана ясно, че детето, което има тежки кардиологични проблеми, е било подложено на трансплантация на сърце в болница „Моналди“ в Неапол. Донорът е било 4-годишно дете, починало в Болцано. Близките на момченцето се надяваха, че новото сърце ще е спасението за тяхното дете. Но през уикенда стана ясно, че новото сърце, трансплантирано на малчугана, изобщо няма да го спаси, а напротив влошава здравословното му състояние. Причината е, че от Болцано до Неапол, където беше извършена трансплантацията, сърцето е било транспортирано не в специален, а в обикновен контейнер. И което е още по-лошо, за съхранението на сърцето е бил използван не обикновен лед, както е обичайната практика, а сух лед, припомнят италиански медии, сред които „Република“, „Скай Ти Джи 24“ и АНСА. Сухият лед е твърда форма на въглеродния диоксид. Много ниската му температура може да причини измръзвания, известни още и като "студени изгаряния" при директен контакт с кожата или както е в случая с орган за трансплантация. Именно съхранението на донорското сърце за момченцето от Неапол с помощта на сух лед е причинило сериозни увреждания на органа, който буквално е „изгорял“, казват специалистите, цитирани от „Скай Ти Джи 24“.

Въпреки това сърцето все пак е било трансплантирано на момченцето. „Нямало е друг избор“, коментира Мауро Риналди, директор на кардиохирургията в болницата „Ле Молинете“ в Торино. „Да се трансплантира на детето това сърце е било единственият възможен изход, защото в противен случай детето е нямало да излезе живо от операционната“, посочва Риналди.

Според информациите детето е било в така нареченото състояние на извънтелесно кръвообращение, което означава, че вероятно вече е било отстранено собственото сърце на детето, в очакване в най-кратък срок да бъде извършена трансплантацията на новото сърце, което е било на път от Болцано към Неапол, пише „Скай Ти Джи 24“. В този момент не е можело да се направи нищо друго, освен да се трансплантира новото сърце, още повече че би било невъзможно да се върнат нещата назад и да се реимплантира собственото сърце на детето.

Според Риналди става дума за една „много тъжна история“, при която голямата грешка е допусната в самото начало. „Наистина е необяснимо как е било възможно да се използва сух лед, който абсолютно не е предвиден в процедурите и който е повредил сърцето за трансплантация“, подчертава експертът.

Бруно Гридели, бивш директор на Средиземноморския институт за трансплантации в Палермо, също обяснява, че за съхранението на органи за трансплантация винаги се използва обикновен и стерилен лед. „Сухият лед не е предвиден в процедурите за запазване на органи за трансплантация. Той се използва само при изпращане на тъканни проби. Това е аномалия и се питам как е могло подобно нещо да се случи. Компетентните органи трябва да разследват това“, казва Гридели.

Разследване вече започна в Неапол. В хода му беше иззет и контейнерът, в който е било транспортирано донорското сърце, който е бил обикновен твърд пластмасов контейнер, а не „технологичен“ контейнер, способен да поддържа постоянни и контролирани температури, отбелязва „Скай Ти Джи 24“. Но експертите са единодушни, че критичният момент в този случай не произтича толкова от типа на контейнера, използван за транспортиране на сърцето, колкото от това, че вместо обикновения лед е бил използван сух лед, който достига до минус 80 градуса по Целзий и който е „изгорил“ органа, коментира медията.

Шестима здравни работници са разследвани заради случая с момченцето. Това са членовете на екипа на болница „Моналди“ в Неапол – лекари и медицински специалисти, които са били изпратени да извършат експлантацията на органа от мъртвия донор в Болцано. Ако вината им бъде доказана, шестимата могат да бъдат съдени по обвинения в увреждане по непредпазливост.

Разследващите са съсредоточили вниманието си върху това дали са спазени протоколите за опаковане и транспортиране на органа, който е пристигнал от Болцано в Неапол. Проверките се фокусират особено върху начина на транспортиране на органа, както и върху контейнерите и материалите, използвани за поддържане на температурата, при която донорското сърце е било съхранявано. Разследващите вече са иззели цялата клинична документация на детето и контейнера, използван за пренасяне на органа.

От трансплантацията през декември досега детето е в медикаментозна кома, а дейността на сърцето му и на белия му дроб се поддържа със специална апаратура. Детето е било включено отново в списъка на чакащите за спешна сърдечна трансплантация. От неаполската болница казаха, че дори се обмислял вариантът да се използва изкуствено сърце, с което разполага миланската болница „Нигуарда“, докато се чака намирането на нов донорски орган за момченцето. От „Нигуарда“ обаче казаха, че до този момент не са получили официално искане от неаполските си колеги за използване на изкуствено сърце за детето и поясниха, че по принцип са по-добре подготвени в лечението на тежки сърдечни проблеми при възрастни, докато римската болница „Бамбино Джезу“ е специализирана с детски кардиологични случаи.

Майката на детето през уикенда даде изявления за няколко италиански медии, в които призова за помощ. Тези призиви бяха отправени в момент, в който лекарите от болницата в Неапол казаха, че състоянието на детето е до такава степен влошено, че нова операция може и да не е възможна.

Във вторник с майката разговаря по телефона с италианският премиер Джорджа Мелони. Тя увери, че ще има справедливост за детето. Броени часове след това беше съобщено, че се е намерило ново донорско сърце за момченцето.

Вчера се състоя консилиум относно казуса с детето. В него участваха медици от специализирани клиники от цялата страна. Те трябваше да решат дали да се извърши втора трансплантация. Но в крайна сметка лекарите прецениха, че детето няма да оцелее при втора операция по трансплантация и че новото донорско сърце трябва да бъде предоставено на друг пациент от списъка на чакащите.

Случаят потресе Италия и породи много коментари в медиите и социалните мрежи, показвайки пропуски в здравните грижи за най-тежко болни пациенти.

Майката на детето обаче смята, че то може да бъде оперирано, казва, че се надява на чудо и че ще се обърне към други лекари, съобщава „Месаджеро“.

Същевременно „Република“ и „Оупън онлайн“ съобщават, че кардиологът, който е следял посттрансплантационния период на детето, е подал оставка шест дни след операцията по трансплантацията през декември. Медиите не съобщават името му, но поясняват, че той не е разследван по случая, а е бил разпитван като свидетел. Те цитират само думите му: „Сега трябва да предпазим майката, но после всичко ще излезе наяве“, които навеждат на мисълта, че за момента той предпочита да не говори, за да не пречи на усилията на майката да спаси детето си, но после ще разкрие неудобни истини.

Солидарност с детето и семейството му изрази италианският министър на здравеопазването Орацио Скилачи, който каза, че разследването на случая трябва да се извърши при пълна прозрачност и че представители на неговото министерство също са пратени в Неапол и Болцано да проверяват как се е стигнало до такава ситуация. Според Скилачи тук става дума за случай, свързан в по-общ план с доверието в здравната система на страната.

По същото време в Бергамо момиченце на годинка и осем месеца се озова в центъра на друга драматична ситуация. На празника Свети Валентин родителите на детето го взели със себе си, докато пазарували в местен супермаркет. През цялото време то било в количката си, но накрая настояло да се разходи и родителите му го извадили от количката. На изхода на магазина, който бил претъпкан с хора, докато бащата се оправял с покупките, детето и майката минали по-напред и тогава към тях се задал мъж на средна възраст. В даден момент той се навел сякаш да завърже връзка на обувката си и сграбчил момиченцето, опитвайки се да го изтръгне от ръката на майка му. Последвала буквално битка на майката с мъжа, който се опитвал да отвлече детето. Веднага се притекли на помощ бащата, охраната и други клиенти на магазина и детето било освободено от хватката на мъжа, който бил задържан. При инцидента обаче детето получило фрактура на бедрената кост, разказа баща му пред „Република“. Той добави, че детето вече се е възстановило от шока и отново се смеело, въпреки получената травма.

Опитът за отвличане на момиченцето беше документиран от охранителните камери на магазина и излъчен в сайтовете на всички италиански медии, придружаван от текста, че кадрите са шокиращи.

Мъжът, опитал се да похити детето, е на 47 години и се оказа румънец и бездомник. Мотивите за деянието му остават неизвестни. Срещу него са повдигнати обвинения в опит за похищение, довел до причиняване на физически травми.

„Този епизод е със сигурност много сериозен“, отбелязва Марко Кадеду, ръководител на мобилните патрули на префектурата на Бергамо. Той обаче изтъква, че мерките за сигурност са се задействали веднага и това е спасило детето, а престъпникът е бил арестуван незабавно.

Кметицата на Бергамо Елена Карневали заяви, че става дума за един изключително сериозен инцидент и изрази солидарност с детето и близките му. Тя каза, че властите правят всичко възможно подобни престъпления да не се повторят в Бергамо.

Случаят наля масло в огъня на риториката на антиимиграционните партии в Италия, като „Лига“ на вицепремиера Матео Салвини.

Неотдавна италианското правителство одобри проектозакон за затягане на мерките в областта на сигурността, който предстои да бъде гласуван в парламента на Италия. В него има и мерки за изгонване на мигранти, които са извършили престъпления, припомнят медиите.

Третият случай, свързан с дете, дойде от град Бордигера на 9 февруари. Там 43-годишна майка подала сигнал в Бърза помощ, че момиченцето й на две годинки е паднало по стълбите и се нуждае от помощ. Когато медиците се отзовали на сигнала, те открили детето мъртво и сезирали полицията. Майката, идентифицирана в медиите като Мануела А. на 43 години, разказала пред полицаите и лекарите, че е оставила момиченцето заедно с двете му по-големи сестри и отишла до магазина, а когато се върнала, намерила детето в безпомощно състояние. Медиците обаче се усъмнили във версията на жената, защото по тялото на детето имало травми, несъвместими с падане по стълбите и задържали жена по подозрения в нанасяне на побой на детето, довел до смъртта му.

Разследването показало, че вероятно смъртта на детето е настъпила часове преди майката да подаде сигнал в Бърза помощ. Има съмнения, че смъртта на детето е настъпила не в дома му, а в къщата на приятеля на майката. После жената е откарала трупа на момиченцето до собствения си дом и тогава се е обадила на Бърза помощ. Приятелят на майката, който бил на 42 години, също е бил задържан по обвинение в убийство.

Вчера беше извършена назначената от властите аутопсия на трупа, при която патоанатомите са констатирали следи от контузии по тялото на момиченцето и черепна травма. Пълните резултати от аутопсията ще бъдат готови обаче до 90 дни, пише „РАИ Нюз“.

Случая породи коментари в медиите за насилието над деца в домашна среда.

Все пак тези дни в Италия имаше и положителна история с дете. Тя е свързана с румънската мигрантка Клаудия Лакатус. Тя и съпругът й имат вече три деца и от 10 години живеят в Нишеми на остров Сицилия. Клаудия е била в напреднала бременност, когато в края на януари след преминаването на циклона „Хари“ в Нишеми зейна огромно свлачище. Къщата на семейството на Клаудия се намира близо до свлачището и Клаудия и близките й са евакуирани оттам. Впоследствие става ясно, че те ще останат трайно без дом. Тогава на помощ на румънката се притичва преподавателката Амалия, при която учат децата на Клаудия. Тя подслонява семейството в собствената си къща. На 16 февруари Клаудия роди четвъртото си дете и то е момиченце, което тя реши да кръсти на великодушната преподавателка Амалия, пише „Тудей 24“.