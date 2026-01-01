„Шеф под прикритие“ – телевизионният формат, показващ истинското лице на бизнеса у нас, се завръща по NOVA с нови епизоди и нова концепция. От 20 февруари, вместо познатата дегизировка, лидерите на големи компании ще използват доверени пратеници – „аватари“. Те ще се внедрят в работния процес, запазвайки своята мисия в тайна, докато шефовете наблюдават от дистанция, виждат и чуват всичко в реално време и търсят отговори на най-важните си въпроси.

Част от експеримента в първия епизод на „Шеф под прикритие“ утре вечер от 21:30 ч. ще стане финансовият директор на една от най-големите вериги за пица у нас – Domino’s Pizza България – Емануела Николова. Тя ще изпрати свой „аватар“ – инфлуенсъра Даниел Петканов да разбере от първо лице как протича работата в няколко от филиалите на веригата за бързо хранене. Всички служители знаят, че се снимат рекламни клипове за привличане на нови служители и ще трябва да обучават Даниел. Искрени срещи, наситени с откровени разговори с шофьор, мениджъри и обучител на новия персонал ще разкрият неподозираните човешки истории, които стоят зад всяка доставена поръчка.

Спазват ли всички изисквания служителите в пицариите? Ще успее ли Емануела Николова да открие нередности през Даниел Петканов? Какви ще бъдат неподправените реакции на служителите, когато разберат, че зад „аватара“ се крие техният шеф?

Не пропускайте премиерния епизод на „Шеф под прикритие“ утре вечер от 21:30 ч. по NOVA.