Две досъдебни производства за притежание на наркотици са образувани през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера екипи на Районното управление във Велинград извършили претърсване в жилище и избено помещение, обитавани от 31-годишен велинградчанин. Проверена е и леката му кола „Фолксваген“, която била паркирана на улицата.

В помещенията и в автомобила полицаите открили общо 47 хартиени пакетчета и полиетиленов плик, съдържащи суха тревиста маса. След направен полеви наркотест намереното реагира положително на синтетичен канабиноид.

Колегите им от сектор „Криминална полиция“ при Районното управление в Пазарджик спипали 22-годишен жител на село Алеко Константиново. Той държал в себе си 10 полиетиленови топчета със същия вид наркотично вещество. Образувани са досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.