Британският министър-председател Киър Стармър назначи Антония Ромео за началник на своята канцелария, като по този начин тя стана първата жена, която заема най-високата длъжност в държавната администрация, предаде Ройтерс.

На Ромео ѝ е възложена задачата да осъществява програмата на правителството за реформи.

Тя наследява на поста Крис Уормолд, който стана третият член на кабинета на Стармър, който бе принуден да подаде оставка след разкритите връзки на бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Ромео е работила в няколко министерства, като за последно е заемала длъжността постоянен секретар в Министерството на вътрешните работи.

Премиерът Киър Стармър посочи, че Ромео има "невероятни качества" като държавен служител и лично той е бил впечатлен от "нейния професионализъм и целеустременост".

"Антония показа, че тя е правилният човек, който да подтикне правителството към реформи", допълни Стармър.

Нейното назначение, влязло в сила незабавно, се появи в контекста на информация на Би Би Си по-рано тази седмица, според която Ромео е обвинявана в тормоз от няколко души докато е била старши дипломат в Ню Йорк.

Говорителят на министър-председателя уточнява, че преди Ромео да бъде назначена е било подадено още едно оплакване по неин адрес преди девет години, но твърденията към него са били отхвърлени, тъй като не е имало основания за обвинение.

Ромео, която става държавен служител през 2000 г. в качеството ѝ на икономист е била и генерален консул в Ню Йорк и специален пратеник в американски технологични компании също със седалище в Ню Йорк.

Тя е била и постоянен секретар към министерството на правосъдието и е заемала същата длъжност в министерството на международната търговия.

Ромео посочи, че "е огромна привилегия" за нея да заеме поста началник на кабинета на министър-председателя и да оглави държавната служба.

"Трябва да бъдем свързвани с добрите резултати, ефективността и изобретателността, работейки за изпълняването на програмата на правителството и реагирането на предизвикателствата, пред които се изправя страната", заяви Ромео.