България има нов служебен кабинет – министрите от служебното правителство с премиер Андрей Гюров положиха клетва пред депутатите и президента Илияна Йотова в Народното събрание.

България има нов служебен кабинет – министрите на Гюров положиха клетва (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова заяви, че има определени резерви към някои от министрите в служебното правителство. "Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".

Политическите реакции не закъсняха, някои дори избързаха.

Председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева

Можем да се съгласим, че г-жа Йотова имаше ограничен избор за кандидат за служебен министър-председател. Ние предложихме вариант, в който президентът имаше вариант можеше да има и по-разширен избор, но той не се прие. По отношение на състава на правителството не бихме се съгласили, че г-жа Йотова не носи отговорност като президент. Тя имаше възможност да даде своето мнение за състава на правителството. Това заяви председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Речта на Андрей Гюров беше с пореден морален наратив, към който винаги сме призовавали да има по-смирено отношение, отбеляза тя.

Няма да коментирам всеки министър по отделно, посочи Сачева. Всеки един министър трябва да каже какви са мотивите да приеме, а г-н Гюров да посочи мотивите да ги избере. Ние само призоваваме за това, че служебното правителство не трябва да предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба. Но това правителство започва с фалстарт именно с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честни избори, защото точно този човек, с тази биография по-скоро не създава впечатление, че ще се търси вариант за честни избори.

Президентът подписа указ за служебен кабинет на Гюров и насрочи избори на 19 април

Що се отнася до фактите - колегите от ПП-ДБ и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите, не и за тях.

Попитана дали кандидатурата на Андрей Янкулов за служебен министър на правосъдието е приемлива, Сачева отговори: "Г-н Янкулов също трябва да даде съобтветните отговори. В момента, в който всеки решава да поеме една или друга позиция, трябва да е готов да носи отговорност, а не само да обяснява как някой друг е виновен, защото той или тя не може да си свърши работата.

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО

ДПС-НОВО НАЧАЛО не стана на крака, докато служебният кабинет на Андрей Гюров полагаше клетва в Народното събрание.

"Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация", така аргументираха действията си от партията.

„Започваме веднага в името на България“: Гюров посочи задачите на служебния кабинет

"През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца", категорично завяват Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност, смятат те.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов

Днес пред нас - без срам, без угризения и без грам съвест, ще се закълнат министрите от кабинета „Петрохан“, заяви председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов в декларация от трибуната на Народното събрание.

"Трагедията с петроханската педофилска секта ни отвори очите за чудовищен проблем, отвори ни очите и за сериозни съмнения за държавна протекция", посочи той. Йорданов коментира, че все още "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не са се разграничили от хората в техните редици, които са били близки на тази неправителствена организация (НПО) или са ѝ съдействали с цялата мощ на държавните институции, които са ръководили. "И не само не се разграничиха, но и набутаха още хора, свързани с тази гнусотия от хижата "Петрохан", в служебния кабинет, който днес ще се изправи пред нас за клетва - клетва, след която в новата им хижа в Министерски съвет даренията вече са раздадени, посланията - предадени, остава им само да се кокорят как да заличават следи", заяви Йорданов.

Той коментира, че Андрей Янкулов, номининиран за служебен вицепремиер и министър на правосъдието, е юридически експерт на Антикорупционния фонд - организацията, която, според него, е оказвала натиск върху МВР да не разследва петроханското НПО.

Той каза още, че Георги Клисурски, който ще става министър на финансите, е заместник на кмета на София Васил Терзиев, който е "спонсорирал лично членове на петроханската секта".

Председателят на ПГ на ИТН посочи, че Емил Дечев, който ще става министър на вътрешните работи, е бил заместник-министър на правосъдието на Надежда Йорданова в кабинета на Кирил Петков, когато петроханското НПО е получило светкавично вписване в регистристрите.

Йорданов отбеляза още, че Иван Христанов, който, по думите му, до вчера правел "сополиви клипчета на Петрохан и страдал, че мафията е убила момчетата", ще става министър на земеделието.

Стоил Цицелков ще го правят вицепремиер за честни избори. Този Цицелков малко ми прилича на новата Калина Константинова, която беше вицепремиер за ефективно управление в кабинета на Кирил Петков, посочи още председателят на ПГ на ИТН. Той попита дали Цицелков е бил и арестуван, при това няколко пъти - веднъж за притежание на марихуана и втори път с 1,2 промила алкохол в кръвта. Бил ли е арестуван на 13 март 2014 г., попита Йорданов и допълни: "този ще бди за честността на изборите".

След като служебният кабинет положи клетва, дойде и друга критика от ИТН.

Заместник-председателят на ИТН Станислав Балабанов каза, че Андрей Гюров е положил клетва, без да е подал оставка от БНБ.

„Незаконно е заченат кабинетът „Петрохан“ днес, тъй като служебният министър-председател Гюров, според „Има такъв народ“, се закле незаконно“, каза Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) в кулоарите на парламента.

Според ИТН към момента на клетвата Гюров не е подал оставката си като подуправител на Българска народна банка (БНБ), както е по закон. До полагането му на клетва нямаше депозирана оставка, тоест той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ, посочи Балабанов и добави, че оставката на Гюров е постъпила в деловодството на Народното събрание в 10:22 часа. Народният представител призова конституционалисти да коментират въпроса.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Ако президентът Илияна Йотова имаше несъгласие със състава на служебното правителство, можеше да не подписва указа и да покаже, че тя не е съгласна със състава. Това вече е правено. Президентът можеше да откаже да назначава три пъти арестуван човек за наркотици и алкохол по честността на изборите. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след като служебният кабинет положи клетва.

Не мога да бъда лицемерен и сега ще ви кажа какво мисля за този кабинет. Този кабинет има шокиращи имена, които не могат да получат подкрепата на МЕЧ. Това са Стоил Цицелков - арестуван за алкохол, наркотици и тепърва ще се изяснява за какво друго.

Кой кой е в кабинета „Гюров“

Прозивавам Андрей Гюров веднага да отзове този министър, защото "той е един обикновен ... и не може да се погрижи за нищо освен за някои свои области", заяви Василев.

Той посочи несъгласие и с почти всички министри - Надежда Нейнски, Хасан Адемов, Георги Клисурски, Трайчо Трайков, Атанас Запрянов, Ирена Георгиева. По думите му назначаването на Корман Исмаилов е върхът на наглостта.

"Ние сме негативно настроени, аз дадох доверие на Андрей Гюров, надявайки се, че последният му шанс за политическа изява в живота, той може да го реализира и да остане в началото на промяната на модела ГЕРБ-ДПС, но той се изложи жестоко", заяви още Василев.

По думите на Василев - Андрей Гюров тръгва с фалстарт, а президентът Илияна Йотова е лицемерна, защото е могла да върне този кабинет, но го одобри.