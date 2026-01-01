Мъж се изправя пред съда за домашно насилие в Пернишко, съобщиха от полицията.

На 18 януари е подаден сигнал от 44-годишна жена, че в село Извор спрямо нея е било упражнено насилие от 50-годишния ѝ съпруг, който ѝ нанесъл удари с юмруци по цялото тяло.

Задържаха 44-годишен мъж за домашно насилие в Перник

Полицейските служители започнали разследване, в рамките на което по безспорен начин е установена съпричастността на мъжа.

Той е привлечен като обвиняем, като му е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.