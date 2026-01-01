Къщата на бившия премиер, председател на Народното събрание и първи управител на БНБ Иван Гешов в София няма да бъде продадена. Новината съобщи районният кмет на „Средец“ Трайчо Трайко, който днес положи клетва като служебен министър на енергетиката.

"След събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група стигна до извода, че всъщност имотът е общински по право и са изпратени писма до ЧСИ за прекратяване на публичната продан", съобщи Трайков преди да поеме официално министерския пост.

Кабинетът няма да продава държавни имоти, оставя на решението на парламента

Припомняме, че къщата на Гешов бе обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител с начална цена от 3 697 247,72 евро. В 17.00 часа днес изтича крайният срок на обявлението, а отварянето на наддавателните предложения и обявяването на купувача е насрочено за утре - 20 февруари в Софийски районен съд.

Това обаче няма да се случи.

"Убеден съм, че кметът Васил Терзиев ще вземе най-правилното решение в ситуацията", заявява още Трайчо Трайков.