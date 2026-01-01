Аз мисля, че е по-удобно да направим едно обобщение на работата в този кабинет. И ще започна със благодарност към вас, защото направихте максимума - всеки в сферата си. Тази една година мисля, че всичко, което искахме да се случи, се случи – вкарахме България в еврозоната и Шенген. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с министрите от бившия кабинет.

По думите му заслужават „едно благодаря“. „Направихме и много грешки. Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еворозоната и Шенген“, допълни той.

Мнението му за новото правителство е, че това то е ангажимент на президента Йотова и трябва да подготви честни избори. „За началник Бъчварова – да, работила е с нас, но искам да кажа, че това си е неин личен избор“, коментира Борисов.

Борисов: Ако не е ГЕРБ, тема „еврозона“ нямаше да има

За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че ГЕРБ може да поеме отговорност, но по никакъв начин той не е участвал в сглобяването на това правителство.

За вицепремиера Стоил Цицелков каза, че ако е вярно това, което се пише за него, е голяма грешка на Йотова и Гюров, че са го допуснали. „Мисля, че това е огромен пропуск на госпожа Йотова. Огромен пропуск на служебния премиер Гюров. Ако е вярно, повтарям това, което чета, че има забрана да припарва пет години от Европейската комисия като наблюдател на избори в други държави е много тежко нарушението. И тежка санкция. И точно този човек да го увластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство. Мисля, че каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни. Не знам с кой акъл са го сложили“, коментира той.

„Няма какво да коментираме“, каза Борисов относно партията на бившия президент Румен Радев.

„Който не работи – не греши. Много гордо можем да отидем пред избирателите. Починете си един-два дена и от понеделник по избирателните райони, защото аз съм убеден, че ще дадем добър резултат“, заключи лидерът на ГЕРБ.