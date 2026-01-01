Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров.

Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.),

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя, като инициира и осъществява включването на България през 2011 г като съучредител на Глобалната инициатива за партньорство за отворено управление (Open Government Partnership), заедно със САЩ, Великобритания и Бразилия. Като една от първите страни, които се присъединяват към инициативата, България става лидер сред 70+ страни членки в отварянето на своите публични бази данни за гражданите, бизнеса и журналистите.

През 2014 г. Румяна Бъчварова е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание на Република България, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.) в кабинета "Борисов" 2. През този период България се изкачва в класацията за отворени данни и става част от десетте най-големи европейски страни в областта на отворените данни, както и 16-та в света според Open Knowledge Foundation Open Data Index.

Като заместник министър-председател и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова изиграва важна роля в овладяването на въздействието на миграционната криза върху България. Благодарение на подобрените мерки за управление на границите и миграцията, въведени от министерството, миграционният натиск към страната и югоизточната външна граница на ЕС е сведен до най-ниските си нива от началото на бежанска криза.

През периода 2019–2023 г. Румяна Бъчварова е посланик на Република България в Израел.