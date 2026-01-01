Отец Антониос Папаниколау, основател на хуманитарната организация „Кивотът на света“, беше признат за виновен за побой, телесни наказания и принудителен труд на деца в структурите на организацията, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Вината му е призната от второинстанционен съд, като според решението той е виновен за 9 деяния – по-тежко решение в сравнение с това на първа инстанция, което се отнасяше само до 5.

Съдът е преценил, че свещеникът е отговорен за нанасяне на тежки телесни повреди, подбудителство към побой, нареждане на телесни наказания и подлагане на подопечни на организацията на изолация и принудителен труд.

Заедно с него за виновни бяха признати още четирима служители на „Кивотът на света“.

Отец Антониос и трима от обвиняемите отдавна не участват в заседанията по делото, като заявяват, че съдът е пристрастен.

Скандалът се разгоря през 2022 г., когато бивши питомци обвиниха свещеника в побой, а в един от случаите – и в сексуално посегателство.

Тогава отец Антониос и организацията отхвърлиха категорично обвиненията.

"Кивотът на света" беше голяма доброволческа организация, която предоставяше грижа за деца в трудно социално положение, сред които има изоставени, бездомни, попаднали под въздействието на наркотици. Организацията имаше няколко структури в цяла Гърция и полагаше грижа за около 500 деца.