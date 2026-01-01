/ iStock photos/Getty images

Ново донорско сърце е на разположение за трансплантиране на 2-годишното италианче Томазо, което се оказа с трансплантирано дефектно сърце след операция през декември миналата година, предаде АНСА. Случаят породи оживена полемика в Италия, а шестима медици са разследвани.

Томазо е бил подложен на трансплантация на сърце в клиниката "Моналди" в Неапол. Донорското сърце тогава е било доставено от Болцано. Но при транспортиране условията на съхранение не са били според изискванията и донорското сърце е било увредено. Лекарите обаче е нямало как да не го присадят, тъй като те констатирали уврежданията, когато вече били извадили биологичното сърце на детето, страдащо от вродени сърдечни проблеми.

След тази трансплантация момченцето било поставено в медикаментозна кома и животът му се поддържал със съответната апаратура.

Майка му призова за помощ, а вчера с нея по телефона разговаря италианската премиерка Джорджа Мелони. Малко след това беше съобщено, че е намерено ново донорско сърце за Томазо, но повече подробности за донора не се съобщават. 

Днес в клиниката в Неапол ще се проведе консилиум с представители на още няколко италиански болници, на който ще се обсъди дали момчето е в състояние изобщо да бъде подложено на втора трансплантация, тъй като състоянието му е силно влошено.

Габриела Големанска/БТА
