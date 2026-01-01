Ново донорско сърце е на разположение за трансплантиране на 2-годишното италианче Томазо, което се оказа с трансплантирано дефектно сърце след операция през декември миналата година, предаде АНСА. Случаят породи оживена полемика в Италия, а шестима медици са разследвани.
Томазо е бил подложен на трансплантация на сърце в клиниката "Моналди" в Неапол. Донорското сърце тогава е било доставено от Болцано. Но при транспортиране условията на съхранение не са били според изискванията и донорското сърце е било увредено. Лекарите обаче е нямало как да не го присадят, тъй като те констатирали уврежданията, когато вече били извадили биологичното сърце на детето, страдащо от вродени сърдечни проблеми.
Il ghiaccio sbagliato, il box frigo senza termometro. Così il cuore è stato danneggiato https://t.co/lSf5Rgy9f1— La Stampa (@LaStampa) February 18, 2026
След тази трансплантация момченцето било поставено в медикаментозна кома и животът му се поддържал със съответната апаратура.
Майка му призова за помощ, а вчера с нея по телефона разговаря италианската премиерка Джорджа Мелони. Малко след това беше съобщено, че е намерено ново донорско сърце за Томазо, но повече подробности за донора не се съобщават.
Boy, 2, on life support after transplant heart ‘frozen by mistake’ | ✍️ @tomkington— The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 16, 2026
The boy’s mother has asked the Pope to assist her search for another heart for her two-year-old son, now on life support following the alleged mix-up https://t.co/lJD8l8UfCE
Днес в клиниката в Неапол ще се проведе консилиум с представители на още няколко италиански болници, на който ще се обсъди дали момчето е в състояние изобщо да бъде подложено на втора трансплантация, тъй като състоянието му е силно влошено.