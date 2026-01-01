Екип от доброволци откри нефтено петно в морето близо до мястото, където се е изгубил сигнала на изчезналия риболовен кораб. Следата предполага, че плавателният съд е потънал именно там.

“Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти нито хора, но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал кораба и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал кораба. За хората нищо не мога да кажа, надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави”, каза пред БНТ Найден Недев - опитен водолаз, който се включи в акцията по издирването на кораба и тричленния му екипаж.

Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра. Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.

След целодневна акция в Южното Черноморие: Без следа от изчезналия кораб, издирването продължава

Акцията по издирването по въздух и вода на рибарския кораб с трима души на борда, изчезнал от радарите край Маслен нос, бе подновена днес. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”, а в нея се включи и вертолет от състава на ВМС.

Плавателният съд, на чийто борд са капитанът Христо Спасов, неговият 25-годишен син и още един мъж, за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос в сряда сутрин. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия и бурята.

Военнослужещи и техника от състава на Военноморските сили и днес участват в издирването на изчезналия плавателен съд, съобщиха от Министерството на отбраната. Тази сутрин в операцията се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“.

Фрегатата „Дръзки“ продължи издирването през цялата нощ, посочват още от МО.

БТА, Станимир Димитров

Отделно от това тази сутрин седем доброволчески екипа тръгнаха на пешеходен обход от созополския къмпинг „Каваци“ към скалистите брегове на Маслен нос в търсене на следи от изчезналия кораб ВН8112.

В групите за търсене са жители на Созопол, както и рибари от Балчик. На място пристигна и другият син на изчезналия капитан - Християн Спасов. Пред медиите той каза, че баща му е опитен рибар, а брат му се занимава с риболов заедно с него от седем години. По думите му те са излезли в морето за улов на акула.

Обходът се провежда при значително по-спокойно време в сравнение с вчерашния ден, което позволява на доброволците да достигнат до повече места край брега. Хората са разделени на екипи, които следят за отломки, спасителни средства или други следи от кораба, изхвърлени на брега. В акцията се включиха и служители на общинската администрация в Созопол.

Кметът Тихомир Янакиев съобщи, че спокойното море днес позволява в издирването да бъде включена и една лодка. Здравко Василев, местен жител и участник в акцията, съобщи пред БТА, че в издирването край Приморско участва катер на „Гранична полиция“, а две лодки са извършили обход в близост до брега.

Една от групите доброволци е обходила южната страна на Маслен нос, а друга – северната. Те ще направят въздушна проверка на района с дрон. Към момента не е открито нищо, което да даде насока за местонахождението на кораба, каза за БТА Василев.

Цял ден вчера продължи вчера акцията по издирването им, но вечерта и през нощта беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни пред NOVA мореплавателят Здравко Василев и уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.