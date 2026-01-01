Заради преместване на аварирал тежкотоварен камион временно е ограничено движението по пътя София-Варна - край Стражица, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението е до 14:00 часа.

На 18 февруари сутринта тежкотоварен камион аварира в пътната отсечка до разклона за стражишкото село Кавлак.

Преместването му налага ограничението, поясниха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Въведен е обходен маршрут.

Заради преместването на тежкотоварен камион беше ограничено и движението в Прохода на Републиката.