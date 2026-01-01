Срутване на земна и скална маса затвори пътя от от Камен до Велико Търново, който минава през Горна Оряховица. За инцидента стана ясно от съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временно е ограничено движението по пътя от Камен през Горна Оряховица до Велико Търново (III-514) в участъка от км 48 до км 49 във Велико Търново поради срутване на земна и скална маса, информираха по-рано днес от АПИ.

Ограничението обхваща отсечката от кръстовището на ул. „Дервеня“ с ул. „Ксилифорска“ до кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски“. Въведен е обходен маршрут през ул. „Ксилифорска“ и ул. „Св. Климент Охридски“.

Отделно от това, временно се ограничава и движението по път I-4 в района на великотърновското село за изтегляне на аварирал ТИР. Ограничението е в сила от 12 до 14 часа. Обходният маршрут е през път I-4 – път III-4005 – Стражица – път III-407 – път I-4 и обратно.